KKTC Su Temin Projesi’nde onarım çalışmaları yazın bitecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmalarının yazın biteceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında isale hattının deniz geçişinde arıza tespit edildi. Yapılan incelemede, Türkiye kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki iki borunun bilinmeyen bir nedenle deniz düzeyine çıktığı belirlendi.



Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı haziranda onarım çalışmalarına başlanacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte Geçitköy Barajı'nda bulunan 13.7 milyon metreküp suyun, içme suyu olarak şebekeye verilmesine devam edilecek, onarım işleri tamamlanıncaya kadar KKTC'de su kesintisi yapılmayacak.