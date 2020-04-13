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’ta yakalanan ’lı’da virüs çıktı

Muş’ta yakalanan PKK’lı’da virüs çıktı
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Muş'ta yaralı yakalanan ve 1 milyon TL ödülle aranan terörist Mahmut Okay'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Varto-Karlıova yolundaki jandarma kontrol noktasında 9 Nisan'da çıkan çatışmada yakalanan PKK'lı teröristin, örgütün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, terörist Okay'a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

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