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üretimi 3 ayda yüzde 6 azaldı

Otomotiv üretimi 3 ayda yüzde 6 azaldı
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Verilere göre, Kovid-19 salgınının ilk etkileri, Mart'ın ikinci yarısından itibaren rakamlara yansımaya başladı. Salgın etkisiyle Mart ayında toplam üretim 103 bin 350 adet seviyesinde kaldı. Şubat ayında bu rakam 128 bin 3 adetti. Yılın ilk üç aylık döneminde, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet oldu.

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