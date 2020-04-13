Otomotiv üretimi 3 ayda yüzde 6 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Verilere göre, Kovid-19 salgınının ilk etkileri, Mart'ın ikinci yarısından itibaren rakamlara yansımaya başladı. Salgın etkisiyle Mart ayında toplam üretim 103 bin 350 adet seviyesinde kaldı. Şubat ayında bu rakam 128 bin 3 adetti. Yılın ilk üç aylık döneminde, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet oldu.