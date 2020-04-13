Salgınla mücadelede iş sağlığı güvenliği

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile savaşta dünyaya örnek olacak önlemler almaya devam ediyor. Salgın nedeniyle birçok işyeri üretim ve faaliyetlerine geçici olarak ara verdi, bazıları evden, uzaktan çalışmaya geçti. Ancak bazı sektörler çalışmaya devam ediyor. Çalışan işteyken Kovid-19'a yakalanırsa "iş kazası, meslek hastalığı" kabul ediliyor. Virüsün işyerinde ya da görevli gidilen bir yerde bulaştıysa doktor raporunda kayda geçirilmesi gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışma mevzuatlarına göre böyle bir salgın durumunda çalışan ve işverenin yükümlülüklerinin neler olduğu başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

BİLDİRİM ZORUNLU

İŞ Kanunu'na göre, iş kazası "işyerinde ve işi yaparken meydana gelen, ölüme neden olan vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay" olarak tanımlanıyor. Yasa kapsamında, kamudaki iş kazalarının SGK'ya bildirilmesi zorunluğu bulunuyor. İş kazası ve meslek hastalığı ile yaşamanı yitiren 4/A ve 4/B'li sigortalıların eşine ve çocuklarına ölüm geliri bağlanıyor. Meslekte kazanma gücünü kaybedenlere, kayıp oranına göre sürekli iş göremezlik parası ödeniyor. Çalışanlar, virüsle ilgili bir belirti olması durumunda derhal işverene bildirmekle yükümlü. Çalışanın virüse yakalandığı tüm durumlar iş kazası kapsamına girmiyor. İşverene ait bir işi yaparken virüse yakalandığında bu kapsama girebilir. Evden, uzaktan çalışmada görevini yerine getirirken yaşanan kazalar da iş kazası kabul ediliyor.

HAZAL ATEŞ