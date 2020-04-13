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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

13.04.2020, 19:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020,19:34

Son dakika... Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Yeni rakamlara göre bugün 34.456 test yapıldı ve 98 kişi hayatını kaybetti. İş tüm ayrıntılarıyla yeni rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre yeni rakamlarla iyileşen hasta sayısı arttı.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"

Bakan Koca, açıklamasında, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." dedi.

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