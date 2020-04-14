Açık cezaevlerinde 3 ölü, 17 hasta var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı. Yargı ve icra işlerinde tüm süreleri durduran kanunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Gül, cezaevlerindeki görüş, nakil ve izinlerin ertelenme sürelerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirtti.

13'ÜNÜN DURUMU İYİ

Açık cezaevlerinde sınırlı sayıda pozitif vaka haberi aldıklarını dile getiren Gül, "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. 70 binden fazla hükümlünün bulunduğu açık ceza infaz kurumlarında aldığımız tedbirlerle vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildik. Şu gün itibarıyla da kontrol edilebilir bir seviyededir" ifadelerini kullandı.



Adliye personelinin durumunu da aktardı

Bakan Gül, bugüne kadar 14 hakim ve Cumhuriyet savcısı, 32 adliye personeli, 79 ceza infaz kurumu personeli ve 34 Adli Tıp personelinin testlerinin de pozitif çıktığını kaydetti. Gül, kapalı ceza infaz kurumlarında ise pozitif vaka görülmediğini söyledi.