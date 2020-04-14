Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak
Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak
Son dakika haberine göre; Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.
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Başkan Erdoğan imzaladı: Koronavirüs tedavisi ücretsiz yapılacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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