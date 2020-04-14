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Haberler Gündem Başkan Erdoğan imzaladı: Koronavirüs tedavisi ücretsiz yapılacak!

Başkan Erdoğan imzaladı: tedavisi ücretsiz yapılacak!

Başkan Erdoğan imzaladı: Koronavirüs tedavisi ücretsiz yapılacak!

14.04.2020, 08:46

Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. 'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak

Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak

Son dakika haberine göre; Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.

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