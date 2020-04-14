Yeni tip koronavirüs (COVID-19) deniz ürünlerini de etkiledi. Denizlerde av yasağı yarın başlıyor ancak balıkçılar günler öncesinden teknelerini bağlamak zorunda kaldı.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, bütün sektörlere yansıyan COVID-19 salgınının deniz ürünlerini de etkilediğini söyledi.

Denizlerde av yasağının yarın başlayacağını anlatan Özkaya, "Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. 15 Nisan'da sona ermesi gereken denizlerdeki av sezonu, bu sene dünyanın başına bela olan COVID-19 yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden bağlamak zorunda kaldı. Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacaklar" dedi.

"VATANDAŞ BU SENE DE HAMSİYE DOYDU"

Bir balıkçı teknesinde yaklaşık 40 kişinin çalıştığını, bu nedenle de COVID-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruma bakımından teknelerin bağlandığını vurgulayan Özkaya, restoran ve lokanta gibi işletmelerin kapatılmasının da balık fiyatlarını düşürdüğünü ve balıkçıların biraz zarar ettiğini anlattı.

Özkaya, bu sene denizlerde hamsinin bol olduğu bilgisini vererek, "Hamsi ilk çıktığında boyu biraz küçüktü ama sonradan normal boyutuna ulaştı. Vatandaş bu sene de hamsiye doydu. Bu sene palamut biraz sıkıntılıydı. Umarım önümüzdeki sezon daha bol olur" dedi.

"BALIKÇILAR DESTEKLENMELİ"

Ramazan Özkaya, COVID-19 nedeniyle etkilenen ticaretten dolayı deniz ürünleri ihracatında da bu sene bir miktar düşüş yaşanacağını açıkladı.

Balıkçıların bu sezon ekonomik olarak da zorluklar yaşadığına dikkat çeken Özkaya, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında desteklenmeli. Balıkçıların vadesi gelen borçlarının gelecek av sezonuna kadar ertelenmesi talebimi yenilemek istiyorum. Ayrıca, uzun vadeli kolay kredi alabilmek de balıkçıları yeni sezona daha iyi hazırlar. Bu konularda bir çözüm getirilmesi bekliyoruz."