‘Erken tanı ve tedavi iyileşenleri artırıyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından korona virüsle mücadeledeki günlük bilançoyu açıkladı. Son 24 saatte 34 bin 456 test yapılırken, 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ifade edildi. Dün yurt genelinde korona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 98 olurken, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı ise 1296 oldu. Bakan Koca açıklamasında, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyas-la beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" ifadelerini kullandı.