Hafta sonu yasağı sürecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle üçüncü kez toplandı. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, hafta sonu yasağının önümüzdeki hafta da devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifasının kabul edilmemesinin ardından dün kabine toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, üçüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısına başkanlık etti. Erdoğan'ın İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katıldığı toplantı 3 saat sürdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla mücadelede gelinen son noktayı anlatırken, hastaların ve hastanelerin durumuyla ilgili de bilgi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sokağa çıkma yasağının sahaya etkileriyle ilgili kabineyi bilgilendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlerin terhis ve celplerinin durdurulmasıyla ilgili sunum yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, üretimin ve ihracatın sürmesi için alınan tedbirlerin yanı sıra esnaf, tüccar ve ihracatçıyı desteklemek için atılacak adımları anlattı.

'HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK'

Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Türkiye'nin mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Dünyayı pençesine alan bu salgının, sağlık, gıda, güvenlik başta olmak üzere etkilerini yakından takip ediyoruz. Ülkemiz uluslararası alanda takdir edilen olumlu yönde ayrışma içerisindedir. Hastalığın tedavilerinde, hastane, doktor, personel, malzeme, ilaç gereç gibi hususlarda iyi durumdayız, hiçbir eksiğimiz yoktur" dedi.

İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabine toplantısında Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti

'240 BİN YATAĞIMIZ VAR'

Hastalığın seyrinde tadavi için kullanılan kimi ilaçların hammaddesi alınarak Türkiye'de üretim konusunda sıkıntı yaşamadıklarını da aktaran Erdoğan, "Sağlık kuruluşlarımız teşhis, tedavi, yoğun bakım üniteleri olarak salgınla başa çıkacak kapasitededir. 81 ilimizde 240 bin yatağa sahibiz. Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip ülkesi Almanya'da bu rakam 30'u bile bulmuyor.



İçişleri bakanımız sorumluluk gösterdi

Hafta sonu alınan 31 ille ilgili sokağa çıkma yasağının tedbir amaçlı olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde ortaya çıkan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Sahilleri, piknik alanlarını dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır. Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik" dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti.



'Maske dağıtımı 39 milyona çıkacak'

Ücretsiz maske dağıtımının yurt genelinde çeşitli kanallardan sürdüğünü hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "83 milyonluk bir ülkede böylesine büyük hizmetleri yürütmek kolay değildir. Önemli olan aksaklığın yokluktan kaynaklanmamasıdır. Pek çok ülke, maske gibi en basit ürünlerin sağlık personeline temininde bile zorluk çekiyor. Bugüne kadar eczanelerden dağıtılmak üzere 32 milyon vatandaşımıza sağlık bakanlığı tarafından doğrulama kodu gitmiştir. Bu rakam perşembe günü 39 milyona çıkacaktır.



Hadımköy ve Derince'ye iki yeni hastane daha

Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı iki hastane kurulması için çalışmalar sürerken, Başkan Erdoğan'dan iki yeni hastane müjdesi daha geldi. Hadımköy'de 100, Derince'de de 250 yataklı yeni hastaneler kuracaklarını aktaran Erdoğan, "Başakşehir Şehir Hastanemizi ilk kısmını 20 Nisan, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta açıyoruz. Pendik Araştırma Hastanesi de hasta kabulüne başlamıştır" dedi.



'Vaka oranımız hamdolsun asagı yönlü'

Türkiye'nin günlük test sayısında dünya sıralamasında en başlarda geldiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Vaka oranımız hamdolsun aşağı yönlü. Ölüm oranının düşüklüğü bakımından da ön sıradayız. Türkiye salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ülkemizi mücadelede örnek gösteriyor. 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bu desteği devam ettireceğiz" dedi.



'Takdiri millete bırakıyorum'

Ulusa Sesleniş konuşmasında CHP liderine de tepki gösteren Erdoğan, "CHP Genel Başkanının dünyadan ve Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum" dedi.