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İçişleri Bakanlığı: kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

14.04.2020, 16:59

İçişleri Bakanlığı, 'ın ilçesi kırsalında, düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberi I İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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