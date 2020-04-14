İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika haberi I İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
İçişleri Bakanlığı: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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