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Koronavirüs toplanıyor! açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

14.04.2020, 09:20

Son dakika bilgisi! Koronavirüs üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için bugün bir araya gelecek. , toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için bugün bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler masaya yatırılacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Koca'nın, koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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