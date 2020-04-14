‘Şehit çocuklarının mesajları çok etkiledi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararının ardından yaşanan süreci A Haber'e anlattı. İstifadan 4 ana başlıkta neden vazgeçtiğini açıklayan Bakan Soylu, "Büyük badirenin içerisinde bir vesile ile özellikle şahsım tarafımdan sorumlu olduğum eksikliği, büyük bir alicenaplıkla insani boyutta ele almasına bizim tarafımızdan sessiz kalınması sorumsuzluk olurdu" diyerek istifadan vazgeçmesi konusunda en büyük gerekçesi olarak Başkan Erdoğan'ın bu süreçteki tutumunun olduğunu söyledi. Türk milletinin yaşananlarla ilgili iyi niyetten şüphe etmemesinin de kararını değiştirmeside önemli katkı yaptığını kaydeden Soylu, "MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmam asıl büyük sorumsuzluk olurdu" dedi. Soylu, aynı akşam kendi telefonunun kapalı olduğunu ancak eşi ve özel kalem müdürünün telefonlarına gelen mesajların kendini çok etkilediğini de aktararak, şehit çocuklarının "Bizi bir kez daha babasız bırakma" şeklindeki mesajlarının kalbine dokunduğunu söyledi.