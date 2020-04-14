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Son dakika: Başkan Erdoğan, Tatar ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

14.04.2020, 18:34 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020,18:38

Son dakika... Başkan , Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Tatar koronavirüsle mücadeleyi görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Ersin Tatar görüşmesinde, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade edildi.

BAŞBAKAN TATAR GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI
Kritik temasın ardından A Haber canlı yayınına katılan Ersin Tatar, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı'na koronavirüsle verdiğimiz mücadeleyi buradaki gelişmeleri, sağlık malzemeleri konusunda Türkiye'nin ilgi ve alakasının bizi son derece memnun ettiğini ve gelinen son aşamayı değerlendirdik. Bizimle ilgilendiği için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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