Amerika’da korkutan manzara

Korona virüs salgınında vaka ve ölü sayısında merkez üs haline gelen ABD'den gelen görüntüler, bilançonun ne kadar ağırlaştığını gözler önüne serdi. ABD'nin New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası Detroit'teki Sinai-Grace Hastanesi'nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini paylaştı. Yetkililer, ülke genelinde morg kapasitesinin yeterli olmadığını belirtti.



CESETLERİ PERSONEL ODALARINA KOYUYORLAR