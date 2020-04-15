  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Askerlikte celp ve terhisler 1 ay ertelendi

Askerlikte celp ve terhisler 1 ay ertelendi

Askerlikte celp ve terhisler 1 ay ertelendi
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, orduda alınan korona virüs tedbirleini açıkladı. Bakan Akar, "Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin 1 ay uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" diye konuştu.

223 KİŞİ KONTROL ALTINDA
Bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere Kovid-19 semptomlarına rastlanan toplam 223 personelin kontrol altında tutulduğunu kaydeden Bakan Akar, "Bunlar arasında bulunan ve diyabeti de olan bir sivil memurumuzu kaybettiğimizi geçen hafta açıklamıştık. Şu anda bir doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile yakın iş birliği içinde tüm personelin muayene, test, gözetim ve tedavisini aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. Akar, terhis edilecek er ve erbaşların da terhisten önce 14 gün kontrol altında tutulduktan sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleri ile koordineli olarak terhis işlemlerinin yapıldığını dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Askerlikte celp ve terhisler 1 ay ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA