Askerlikte celp ve terhisler 1 ay ertelendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, orduda alınan korona virüs tedbirleini açıkladı. Bakan Akar, "Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin 1 ay uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" diye konuştu.

223 KİŞİ KONTROL ALTINDA

Bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere Kovid-19 semptomlarına rastlanan toplam 223 personelin kontrol altında tutulduğunu kaydeden Bakan Akar, "Bunlar arasında bulunan ve diyabeti de olan bir sivil memurumuzu kaybettiğimizi geçen hafta açıklamıştık. Şu anda bir doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile yakın iş birliği içinde tüm personelin muayene, test, gözetim ve tedavisini aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. Akar, terhis edilecek er ve erbaşların da terhisten önce 14 gün kontrol altında tutulduktan sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleri ile koordineli olarak terhis işlemlerinin yapıldığını dile getirdi.