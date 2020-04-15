Dünyada parayla Türkiye’de ücretsiz

Türkiye, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede örnek bir mücadele sürdürürken, hiçbir sosyal güvencesi olmayan da ücretsiz tedavi edilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere Kovid- 19'a tanısı konulanların test, tedavi, ekipman ücretlerini devlet karşılayacak. Sosyal güvencesine bakılmadan tüm kişiler Sağlık Bakanlığı'nca temin edilen hastalıktan korunmaya yönelik testler, kitler, ekipmanlar, tedavide kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz yararlandırılacak.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta tespit edilirken, sağlık ve sosyal güvenlik alanında koruyucu tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Devlet tanı konulan her hasta için yoğun bakım gerekirse günlük 660 lira öderken, tedavide kullanılan önemli ilaçlar da geri ödeme kapsamına alındı.

Türkiye, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede örnek bir mücadele sürdürürken, hiçbir sosyal güvencesi olmayan da ücretsiz tedavi edilecek

ÖZELDE DE AYNI HİZMET

Özel hastanelerde koronavirüs testi ve tedavisi halen ücretsiz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında koronavirüse yakalanan vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan, tedavileri ücretsiz yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararında, "Sosyal güvencesine bakılmaksızın tüm kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanılacak" ifadelerine yer verildi. Karar, 1 Mart tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Uygulamayla ilgili esasları Sağlık Bakanlığı belirleyecek.