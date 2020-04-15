Ege’deki aşı çalışmalarında ilk aşama tamam

Ege Üniversitesi (EÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu, yeni tip korona virüsten korunmak amacıyla başlattığı yerli DNA aşısında ilk aşama olan antijen tasarımını laboratuvar ortamında test etmeye başladı.

EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinasyonunda hazırlanan "Kovid-19 aşı ve ilaç geliştirme projeleri"ne destek veriyor. ARGEFAR'da 24 saat dönüşümlü olarak çalışan bilim insanları, Kovid-19'dan korunmak için yerli DNA aşısı geliştirmek amacıyla tasarladıkları antijenleri laboratuvar ortamında test etmeye başlayarak ikinci aşamaya geçti.

4 AYDA UYGULANACAK

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bilim insanlarından oluşan ekibimiz aşı antijen tasarımını tamamladı. Şimdi bu gen parçaları ile oluşturacakları DNA aşılarının etkinliğini belirleyip 4 ay içerisinde hayvan modeline uygulamayı planlıyorlar. Kuvvetli koruyucu immün yanıtı uyardığını belirlediğimiz DNA aşısı ile en kısa zamanda insanlarda klinik çalışma gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Yaklaşık 2,5 yıl önce aşı ve ilaç geliştirme grubu kurduklarını aktaran Budak, "Projemiz yerli DNA aşısı geliştirme çalışmasına hızlı bir şekilde başladı. Köklü bir tarihe sahip olan üniversitemizin, Kovid- 19 aşısı geliştirerek dünyanın önemli bilim merkezlerinden biri olduğunu göstereceğine inanıyorum" diye konuştu.



Şifa bulan hastalara plazma bağışı çağrısı

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, korona virüse yakalanıp iyileşen ve sonrasında test sonuçları negatif çıkan hastaların kanlarından alınacak plazma ile Covid-19 hastalarının tedavisine de başlıyor. Prof. Dr. Necdet Budak, "İyileşen bireylerin kan bağışçısı olmalarını önemli bir davranış olarak görüyorum. Kan merkezimizin alt yapısı hazır. Şifa bulan hastalarımızı üniversitemize plazma vermeleri için davet ediyorum" dedi.

AŞI GELİŞTİRİLDİ

Rektör Necdet Budak, "Üniversitemiz aşıyı geliştirerek dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olduğunu gösterecek" dedi.



DEÜ plazma toplayacak

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu hafta Kovid-19 tedavisi için plazma toplama işlemini başlatacaklarını bildirdi. Hastanelerine bugüne kadar Kovid-19 şüphesiyle 2 bin 512 kişinin başvurduğunu vurgulayan Hotar, "Bu vatandaşlarımızdan 1581'ine olası Kovid-19 tanısı konuldu ve 361'i tek kişilik odalarda tedavi altına alındı. Bu süreçte 24 hastamızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi ve takibi yapıldı, 287 hastamız da taburcu edildi" dedi. Halen 53 yoğun bakım yatağının Kovid- 19 tedavisi için ayrıldığını aktaran Hotar, bu sayının salgının gidişatına göre 100'e çıkarılabileceğini aktardı.

Fatih ŞENDİL