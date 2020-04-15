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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: G20 Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı: G20 üzerinde mutabık kaldık

15.04.2020, 20:41

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter'dan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Albayrak açıklamasında, ''Bakan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları COVID-19 ile mücadele kapsamında bir kez daha bir araya geldi. Toplantıda Eylem Planı üzerinde mutabık kaldık. Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik.'' dedi.

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