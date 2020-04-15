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İlk kez ölmüş bir hastadan başkasına virüs bulaştı

İlk kez ölmüş bir hastadan başkasına virüs bulaştı
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Tayland'da yaşanan olay corona virüsle ilgili endişelerin daha da artmasına neden oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden birinden, bir adli tıp uzmanına virüs bulaştığı öğrenildi. Uzmanlar bu durumun bir ilk olduğu bilgisinin altını çizdi. Ebola, ölü bedenlerden bulaştığı bilinen virüslerden biriydi. Yeni tip corona virüsün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı ise tam olarak belirlenebilmiş değil.

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