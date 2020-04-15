İzmir’deki eczanelerde maske temini başladı

Maskelerin para ile satılmasının yasaklanmasından sonra 20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, ilk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiğine dikkat çekti. Sayılkan, "10 gün için kişi başı 5 maske verilecek. SMS kodu ile maske alan kişiye 10 gün sonra tekrar kod gönderilecek" dedi.