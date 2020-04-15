Lise öğrencileri uluslararası sertifikayı uzaktan alacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin bilişim teknolojileri alanında uluslararası sertifika alabileceklerini müjdeledi. Bakan Selçuk, başlatılan uluslararası eğitim sertifika programlarının, uluslararası yazılım firmalarının akredite sertifikalarını alarak yetiştirilen öğretmenler ve yazılım uzmanları tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu sertifikalara sahip olan öğrenciler gerekli derinleşmeyi sağlamaları halinde dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabilecek" dedi.