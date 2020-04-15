Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurul'da kabul edilen Telafi eğitim düzenlemesi ile ilgili, dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 15, 2020

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