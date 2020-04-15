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Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Yaz tatili olacak mı?

açıkladı! Yaz tatili olacak mı?

15.04.2020, 23:52

, Genel Kurul'da kabul edilen Telafi eğitim düzenlemesi ile ilgili, dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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