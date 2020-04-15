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Haberler Gündem Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

15.04.2020, 10:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020,11:37

Son dakika haberi... verilerine göre, saat 10.40'ta 'de, 'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Saat 11.18'de Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

AFAD verilerine göre; saat 10.40'ta Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin, 24,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD verilerine göre saat 11.18'de Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında gece saatlerinde de bir deprem yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2020.04.15 10:40:01  35.6978   35.5507        8.7      -.-  4.8  4.7   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 09:40:15  40.1345   27.2973        5.2      -.-  2.8  -.-   SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2020.04.15 09:11:06  39.1100   27.8232        7.1      -.-  2.4  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.15 09:08:42  38.4668   39.0412       16.7      -.-  1.7  -.-   OKSUZUSAGI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.04.15 07:01:54  37.3812   35.3818        6.2      -.-  2.2  -.-   TUMENLI-KARAISALI (ADANA)                         İlksel
2020.04.15 06:50:45  37.9392   28.6092        5.1      -.-  1.9  -.-   KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN)                          İlksel
2020.04.15 06:38:00  35.8520   35.4697        5.6      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 06:21:20  36.9488   28.0960        6.3      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.04.15 05:58:15  35.4870   29.6677       62.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 05:35:35  35.8610   35.5473       17.6      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.15 05:24:43  36.9635   30.6113       27.2      -.-  1.1  -.-   DUACI-KEPEZ (ANTALYA)                             İlksel
2020.04.15 05:09:29  38.9952   27.8455        9.4      -.-  1.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.15 05:05:46  38.3380   38.6942       16.5      -.-  2.2  -.-   ERDEMLI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.04.15 04:44:05  39.6873   38.6955        1.9      -.-  2.1  -.-   KARACA-KEMAH (ERZINCAN)                           İlksel
2020.04.15 04:35:30  36.0368   35.4818        7.3      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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