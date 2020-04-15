Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberi...AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.18'de Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

AFAD verilerine göre; saat 10.40'ta Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin, 24,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD verilerine göre saat 11.18'de Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında gece saatlerinde de bir deprem yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2020.04.15 10:40:01 35.6978 35.5507 8.7 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ İlksel 2020.04.15 09:40:15 40.1345 27.2973 5.2 -.- 2.8 -.- SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2020.04.15 09:11:06 39.1100 27.8232 7.1 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.15 09:08:42 38.4668 39.0412 16.7 -.- 1.7 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel 2020.04.15 07:01:54 37.3812 35.3818 6.2 -.- 2.2 -.- TUMENLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2020.04.15 06:50:45 37.9392 28.6092 5.1 -.- 1.9 -.- KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN) İlksel 2020.04.15 06:38:00 35.8520 35.4697 5.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.15 06:21:20 36.9488 28.0960 6.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.15 05:58:15 35.4870 29.6677 62.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.15 05:35:35 35.8610 35.5473 17.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.15 05:24:43 36.9635 30.6113 27.2 -.- 1.1 -.- DUACI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel 2020.04.15 05:09:29 38.9952 27.8455 9.4 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.15 05:05:46 38.3380 38.6942 16.5 -.- 2.2 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel 2020.04.15 04:44:05 39.6873 38.6955 1.9 -.- 2.1 -.- KARACA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2020.04.15 04:35:30 36.0368 35.4818 7.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel