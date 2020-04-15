Su faturalarına 3 ay erteleme! Meclis'e sunuldu

Virüsün etkilerini hafifletmek için hükümetten bir adım daha geldi. Yasa teklifi ile işveren 3 ay süreyle işçi çıkaramayacak. Su faturaları 3 ay ertelenebilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Muş, 15 maddeden oluşan teklifin vergi istisnaları, bazı sorumluluk ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenleme içerdiğini bildirdi.

Pakete göre, 3 ay işveren işçiyi işten çıkaramayacak. Ücretsiz izne gönderilen işçiye aylık bin 177 TL ücret ödenecek. Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek. Ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahsil edilecek.



ÖĞRENCİLERİN BORCU ERTELENECEK

Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, Kredi Yurtlar Kurumu kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Tarım satış kooperatifleri birliklerinin, kredi borçları faizsiz olarak 2021 yılına ertelenecek. Faaliyetleri durdurulan işletmelerde ilan, reklam ve çevre temizlik vergisi alınmayacak. Toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak.



İŞTEN ÇIKARMA 3 AY YASAK

İş Kanunu'na eklenen geçici maddeyle bu kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, işverence feshedilemeyecek.

İşveren, 3 aylık süre içerisinde işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25'ini dağıtabilecek