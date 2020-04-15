Tahliye işlemleri başlıyor

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi Yeni Asır'a yaptığı açıklamada tahliyelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından yapılacağını söyledi. Tahliyelerle ilgili tüm işlemlerin hazır olduğunu belirten Çiftçi, "Şu anda tüm işlemler hazır beklemedeyiz. 52 bine yakın tahliye ve bir o kadar da yarı açık cezaevlerinden çıkacak mahkumlarımız bulunuyor. Bunların izinlerini Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla 3 kere 2'şer ay uzatma hakları var. Ancak uzatılan sürede cezası kalan mahkumlar, geri dönecek. Cezası bitenler ise tamamen tahliye olmuş olacak" dedi.

FATİH ŞENDİL