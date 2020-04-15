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Virüsü yarattı iddiası

Virüsü Bill Gates yarattı iddiası
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Bir dönem ABD Başkanı Trump'ın danışmanlığını da yapan siyasi danışman ve yazar Roger Stone, katıldığı radyo programında yeni tip korona virüsle ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Stone, korona virüsü ünlü milyarder Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takmak için geliştirdiğini iddia etti. Uzun bir süreden beri küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Gates'i eleştiren Stone, "Kimse benim bedenime mikroçip takamayacak" dedi.

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