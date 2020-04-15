Yayılma hızı kontrol altında

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Yapılan toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında özellikle gençlere teşekkür eden Koca, "Kurallara uymaya devam edelim. Tedbir yüzde 100'e yaklaştıkça, uğraşılacak tek sorun eldeki vakalardır" dedi. Türkiye'de daha 4. haftada vaka sayısının artış hızının düşüşe geçmeye başladığını aktaran Bakan Koca "Yayılma hızını kontrol altına aldık. Hastanın temas olduğu kişilerin tespiti sürecine denilen filyasyon yöntemini hiçbir ülke bizim gibi yapamadı. Bunu en geniş şekilde yapan ülke Türkiye'dir. Filyasyon yöntemiyle ulaştığımız 251 bin 28 kişi bulunmaktadır. 4 bin 600 filyasyon ekibimiz bulunuyor. Bu ekipler sahadaki en aktif üyelerdir. Bu mücadele gözle görünür sonuçlar veriyor" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞENLERDE ARTIŞ

Bakan Koca, daha sonra korona virüsle mücadelede yurt genelindeki tabloyu açıkladı. Son 24 saatte 33 bin 70 test daha yapıldı ve toplam test sayısı 443 bin 626'ya ulaştı. Vaka sayısı ise 4 bin 62 artarak 65 bin 111'e yükseldi. Vefat sayısı ise 107 artarak 1403'e yükseldi. Buna karşın iyileşen hasta sayısı ise 842 artarak 4 bin 799'a çıktı.



'TÜRKİYE'NİN BAŞARISININ SIRRI FİLYASYON'

Bakan Fahrettin Koca, hastanın temas ettiği kişilerin tespiti sürecine denilen filyasyon yöntemini hiçbir ülkenin kullanmadığını Türkiye'nin ise bu yöntemle başarı sağladığını söyledi.