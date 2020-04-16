Aleyna Tilki'den dikkat çeken paylaşım

Aleyna Tilki, yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla takipçilerini şoke etti. Bu kez Aleyna Tilki'nin parayla satın almak istediği arkadaş açıklamaları sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki, karantina döneminde de gündemden düşmüyor. Genç şarkıcı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildi. O günden beri evden çıkmayan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşulmaya başladı.

"KEŞKE ARKADAŞ ALSAK"

Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak." diye paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki'nin, bir süredir aşk yaşadığı Kadir Güneş'ten ayrıldığı iddia edilmişti.