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Haberler Gündem Amerikan basınından Türkiye’ye övgü

Amerikan basınından ’ye övgü

Giriş Tarihi: 16.4.2020

'nin Kovid-19'a karşı verdiği mücadele tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Türkiye'de virüse karşı alınan etkili önlemlere geniş yer veren Amerikan basını 34 ülkenin yardımına koşan Türkiye'nin çabalarından övgüyle bahsetti. Salgına karşı çoğu Avrupa ülkesinden hızlı harekete geçtiğine dikkat çekilerek, "Türkiye virüs ile mücadelede kilit aktör" denildi. Türkiye'nin halka bedava maske dağıtımı uygulamasına da dikkat çekilen haberlerde Ankara'nın, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra 34 ülkeye tıbbi malzeme gönderdiği hatırlatıldı.

ABD, korona virüsle mücadelede en başarısız ülkelerden biri konumunda. Vaka ve ölü sayılarının fazlalığının nedeni ise sağlık sisteminin çökmesi ve Trump'ın kötü politikaları olarak gösteriliyor.

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