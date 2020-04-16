Bakan Selçuk açıkladı! LGS tarihi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrencinin merak ettiği "LGS tarihi değişecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Selçuk, "Biz sürekli toplantılar, istişareler yapıyoruz. LGS ile ilgili şuan bir tarih değişikliği yok" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili "Yazın 2-3 ay boyunca ders eğitimi yapılacağı asla taşımıyor. Bunu fazla zorlmamak lazı. Biz TV'de eğitim yapıyoruz. Çocukları okuldan soğutmamak için. EBA'da çalışmalar yapıyoruz. 3. aşamada da telafi eğitimi yapacağız" dedi.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

YAZ TATİLİ YOK MU? TELAFİ EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu problemin başından beri söylediğimiz bir şey var. Tüm senaryoları veriye dayalı alıyoruz.

TBMM'nin çalışmaları sonucunda kanunlaşan durumda, bizim senaryolarımızla ilgili tedbir amaçlı bir çalışma. Eğer Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularda müzmin sebeplerle karşılaşırsak, bunun tedbirini almak durumundayız. Yasaları, mevzuatları uygunlaştırmak durumundayız. Bu sadece tedbir amaçlı olup, yazın 2 ay boyunca ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım.

Biz televizyonla eğitim yapıyoruz, eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoruz, çocukların eğitimden soğumasını engelliyoruz. Eğitimin yapılmadığı her gün, her hafta, her ay öğrencilerimizin öğrenmeden uzaklaştığı ve öğrenmede unutmanın arttığı bir dönemdir. Bunun tedbirini almak için televizyonda eğitim yapıyoruz.



EBA'da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoruz.



3. aşamada telafi eğitimi yapacağız. 2 ay okullarımız tatil oldu diyelim. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Telafi hızlandırılmış bir eğitimdir. EBA ile yapmaya çalıştığımız bir eğitimdir. Yazın okullar açık olacak yorumu kesinlikle doğru değil.

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LGS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bu bilimsel verilerle ortaya konuşması gereken bir durum. Hem dünyayı hem Türkiye'yi izliyoruz. Bilim kurulunun da tavsiyesinin ele alınması sonrasında bir karar verilebilir.



Önümüzdeki haftalarda günlerde neyi nasıl yaparızın kararını hep beraber veririz. Bunu da en erken zamanda kamuoyuyla paylaşırız. LGS ile ilgili şu an bir tarih değişikliği yok. Bir zorunluluk olursa elbette bu konuyu da yeniden ele alırız.



OKULLARA VERİLEN ARA UZAYACAK MI?

(Okullara verilen ara 30 Nisan'da sona erecek... Ara uzayacak mı?) Biz aslında her hafta kabine toplantılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve ilgili diğer bakanlarımızla... Bu konu sadece bakanlıkların ayrı ayrı meselesi değil. Bir bakanlığın alacağı karar tüm bakanlıkları ilgilendiriyor. Sürekli istişare halindeyiz. Koşullar bunu gerektirirse, yani önümüzdeki 1-2 haftada farklı bir durum ortaya çıkar ya da çıkmazsa, biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçirir ve halkımızla paylaşırız.