KKTC Başbakanı Ersin Tatar, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi zorlu bir dönemden geçilen bu günlerde de Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olduğunu söyleyen Tatar, "Çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı ülkemizde attığımız adımları tebrik etti. Her zaman Kıbrıs Türk Halkı'na yardımların devam edeceğini ifade etti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin önemli olduğunu işaret eden Tatar, "Kıbrıs Türk Halkı adına Anavatanımız Türkiye'ye teşekkürlerimizi ifade ediyorum" diye konuştu.