Birsel Teyze’ye yaş günü sürprizi

Salgın sürecinde Antalya'da yaşayan Mine Toprak, Manisa'da ikamet eden annesi Birsel Toprak'ın doğum gününü kutlamak isteyince farklı bir yol buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçen Mine Toprak, "Salgın nedeniyle ziyaret edemediğim anneme bir pasta ile doğum günü sürprizinde bulunabilir misiniz?" dedi. Ellerinde pasta ile Toprak'ı ziyaret eden ekipler, yaşlı kadının 79'uncu yaşını kutladı. Yapılan sürpriz nedeniyle mutluluğunu paylaşan Birsel Toprak sürpriz nedeniyle duygulandı ve ekiplere teşekkür etti.

NERMİN UÇTU