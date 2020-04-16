ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne maddi yardımlarını durdurduğunu açıkladı. Trump, DSÖ'yü ülkeleri yanlış yönlendirmek ve Çin yanlısı olmakla suçluyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trump'ın DSÖ'yü Kovid-19 salgınına karşı başarısız olmakla suçlamasına tepki gösterdi. Guterres, "Şu an DSÖ ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı" dedi.
BM’den Trump’a büyük tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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