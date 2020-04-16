ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne maddi yardımlarını durdurduğunu açıkladı. Trump, DSÖ'yü ülkeleri yanlış yönlendirmek ve Çin yanlısı olmakla suçluyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trump'ın DSÖ'yü Kovid-19 salgınına karşı başarısız olmakla suçlamasına tepki gösterdi. Guterres, "Şu an DSÖ ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı" dedi.