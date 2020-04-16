  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Sağlıkçılara şiddetin cezası iki kat arttı

Sağlıkçılara şiddetin cezası iki kat arttı

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Sağlık çalışanlarını şiddete karşı koruyan düzenleme dün TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Daha önce AK Parti ve MHP'nin verdiği değişiklik dün TBMM'de görüşülen YÖK ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifine önerge ile eklendi. 5 siyasi partinin grup başkanvekillerinin imza verdiği değişiklikte kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı personele karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

EDA IŞIK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlıkçılara şiddetin cezası iki kat arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA