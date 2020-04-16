Sağlıkçılara şiddetin cezası iki kat arttı

Sağlık çalışanlarını şiddete karşı koruyan düzenleme dün TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Daha önce AK Parti ve MHP'nin verdiği değişiklik dün TBMM'de görüşülen YÖK ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifine önerge ile eklendi. 5 siyasi partinin grup başkanvekillerinin imza verdiği değişiklikte kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı personele karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

EDA IŞIK