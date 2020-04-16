Son dakika: Başkan Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

KORONAVİRÜSE KARŞI DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde yeni tip koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri anlık takip ederken, aynı zamanda yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyor. Erdoğan, koronavirüs meselesinin ele alındığı iki uluslararası zirveye video konferansla katılırken, birçok liderle telefonla görüşerek koronavirüs ile mücadelede uluslar arası işbirliği imkânlarını ele aldı.

YOĞUN MESAİ

Salgının dünyayı tam olarak etkisi altına almadan önce planlanan dörtlü Suriye zirvesi 17 Mart tarihinde, Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı. Başkan Erdoğan, 26 Mart'ta ksalgınla mücadele ve ekonomiye etkileri üzerine düzenlenen G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne yine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, bu iki uluslararası zirvenin yanı sıra koronavirüsle mücadele için birçok devlet ve hükümet başkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla görüşerek salgınla mücadelede işbirliği imkânlarını ele aldı.