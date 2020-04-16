Tahliye sevinci

Yaklaşık 90 bin tutukluyu kapsayan infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle pek çok hükümlü tahliye oldu. Tahliyeler sırasında ateşleri ölçülüp, maske ve eldiven dağıtılan mahkumlar, kampüs dışında kendilerini bekleyen otobüslerle polis eşliğinde evlerine gönderildi. Tahliye edilen mahkumlar eve dönüş yolunda büyük sevinç yaşadı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yurt genelindeki cezaevlerinde tahliyeler başladı. Çıkışlarda izdiham yaşanmaması için polis ekipleri cezaevleri çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı. Hükümlülerin kendi ulaşım ücretlerini vererek il merkezlerine götürülmesi için otobüs ve cezaevlerine ait minibüsler de Ceza İnfaz Kurumları Kampüslerinin dışında hazır bekletildi.

90 BİN MAHKUM YARARLANDI

Yasa kapsamında kapalı ceza infaz kurumlarında 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin kişinin tahliye edildiği, yaklaşık 45 bin kişinin de izne ayrıldığı öğrenildi. Tahliye olan ve izne ayrılacak olan hükümlülere korona virüs ile ilgili bilgilendirme yapılırken, cezaevi girişlerine kurulan noktalarda hükümlülerin ateşi ölçülerek, maske ve eldiven dağıtıldı. Testleri pozitif çıkan ve tedavileri süren sınırlı sayıdaki hükümlünün ise sağlık kurumlarına götürüldüğü ifade edildi.

Cezaevi girişlerine kurulan noktalarda hükümlülerin ateşi ölçülerek, maske ve eldiven dağıtıldı.

OTOBÜSLE GÖNDERİLDİLER

İzmir'de Buca Açık-Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan ve tahliye hakkı kazanan mahkumlar da işlemlerinin ardından peyderpey dışarı çıkartıldı. Cezaevinden tahliye olanlar belediye otobüslerine bindirilerek kurumdan ayrıldı. Tahliye edilenlerin tümünün maske taktığı görüldü. Polis ekiplerinin Buca Açık-Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Cezaevinden tahliye olanlar belediye otobüslerine bindirilerek kurumdan ayrıldı.



İzinler Mayıs'a kadar 31



Korona virüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarından izne ayrılacakların izin belgesi 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınacak korona virüs tedbirleri kapsamında bu izin süresini iki defa daha uzatabilecek.

Yasa kapsamında kapalı ceza infaz kurumlarında 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin kişinin tahliye edildiği, yaklaşık 45 bin kişinin de izne gönderildiği öğrenildi.

Metin BURMALI