Telafi eğitim yasası Meclis’ten geçti

Korona virüs gibi mücbir sebeplerden dolayı eğitime ara verilmesi durumunda yaz tatilinde eğitim yapılmasının önünü açan düzenleme dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. YÖK Kanun teklifinde yer alan Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izin ve tatilleri yeniden düzenlendi.

ARALIKSIZ 2 AY İZİN VERİLECEK

Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. Rehberlik öğretmenleri, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı çalışmalarda ihtiyaç halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. İlçe, il veya ülke genelinde salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle 2 haftadan fazla eğitim yapılamaması halinde telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim faaliyetleri nedeniyle öğretmenlerin izinleri kısaltılacak.