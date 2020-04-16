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pilotu korona virüsten hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotlarından olan ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakım tedavisi gören THY kaptan pilotu Serdar Gündoğdu plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler arandığı duyurulmuştu. Yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Kaptan Pilot Gündoğdu hayatını kaybetti. Kaptan pilot Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'tan sonra Türk Hava Yolları'nın koronavirüs nedeniyle hayatını eden üçüncü pilotu oldu.

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