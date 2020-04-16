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Haberler Gündem ‘Yurt dışındaki Türkleri ülkemize getireceğiz’

‘Yurt dışındaki Türkleri ülkemize getireceğiz’

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde yurt dışında bulunan 70 ülkeden 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini ifade etti. Tahliyelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini ifade etti.

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