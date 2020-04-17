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Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

17.04.2020, 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020,16:26

Son dakika haberi... , ile telefonda görüştü. Liderler, koronavirüs ile mücadele ve işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

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