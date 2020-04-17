Bilim Kurulu bugün saat 14'te toplanacak! Yeni önlemler gelecek mi?

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için bugün bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sonrasında saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Toplantıda, alınan önlemler, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.
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