Evlere gazete dağıtılacak

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.

ÖZEL DAĞITIM PLANI

Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar yasaktan muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının "evlere servis" şeklinde yapılması esas olacak. Bunun yanı sıra, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekimdikim ve sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler de yasaktan muaf olacak. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak.



Su dağıtım bayileri ile Vefa birimleri de devrede

Sokağa çıkma yasağı konusunda İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Yasağın uygulanacağı illerde gazete dağıtımının gazete şirketlerinin ring halindeki kendi dağıtım araçlarının yanı sıra, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri vasıtasıyla da evlere servis edileceği bildirildi.