Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle mücadelede günlük rakamları Twitter'dan duyurdu. Türkiye'de her gün artan günlük test sayısı, dün 40 bin 427 oldu. 4 bin 801 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 74 bin 193'e yükseldi. Vefat sayısı ise 125 daha artarak 1643'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 1415 daha eklenerek 7 bin 89 oldu. Bakan Koca mesajında, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında" dedi.
Günlük test sayısı 40 binin üstüne çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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