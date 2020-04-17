Günlük test sayısı 40 binin üstüne çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle mücadelede günlük rakamları Twitter'dan duyurdu. Türkiye'de her gün artan günlük test sayısı, dün 40 bin 427 oldu. 4 bin 801 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 74 bin 193'e yükseldi. Vefat sayısı ise 125 daha artarak 1643'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 1415 daha eklenerek 7 bin 89 oldu. Bakan Koca mesajında, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında" dedi.