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Haberler Gündem İyi ki varsınız...

İyi ki varsınız...

İyi ki varsınız...
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Daya-nışma Kampanyası'na destekler yurdun dört bir yanında sürerken, Aydın'dan yapılan iki bağış da yürekleri ısıttı. Efeler ilçesi Dala-ma Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Emirhan Gündüz, ailesinin hediye ettiği buzağısını satıp parasını da kampan-yaya bağışladı. Emirhan, "Bir an önce okuluma devam etmeyi istiyorum. Lüt-fen herkes evde kalsın" dedi. Koçarlı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki İsmail Alp Arslan ise, kumbarasında biriktir-diği 85 lirasını Milli Dayanışma Kampan-yası'na bağışladı. Parayı alarak kampanya hesabına yatıran polis ekipleri, duyarlılığın-dan dolayı İsmail Alp Arslan'a teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE / MEHMET KAVAS

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