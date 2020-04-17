İyi ki varsınız...

Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Daya-nışma Kampanyası'na destekler yurdun dört bir yanında sürerken, Aydın'dan yapılan iki bağış da yürekleri ısıttı. Efeler ilçesi Dala-ma Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Emirhan Gündüz, ailesinin hediye ettiği buzağısını satıp parasını da kampan-yaya bağışladı. Emirhan, "Bir an önce okuluma devam etmeyi istiyorum. Lüt-fen herkes evde kalsın" dedi. Koçarlı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki İsmail Alp Arslan ise, kumbarasında biriktir-diği 85 lirasını Milli Dayanışma Kampan-yası'na bağışladı. Parayı alarak kampanya hesabına yatıran polis ekipleri, duyarlılığın-dan dolayı İsmail Alp Arslan'a teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE / MEHMET KAVAS