İzmir’de bin 300 eczane maskeleri dağıtıyor

İzmir'de vatandaşlar, telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın kısa mesajla göndermiş olduğu kodla ücretsiz maskelerini eczanelerden alıyor. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, İzmir merkezde bin 300 eczaneye 500'er maske iletildiğini söyledi. Ücretsiz maske dağıtımından memnun olan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti. Yaşar Hassepetçi "Çok güzel bir uygulama. Kod gelince eşim için de almaya geleceğim" dedi. Cem Dönmez de, "Çok memnunuz. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.