‘Maske takmadan kapı önüne bile çıkmayın’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada bir kez daha maske kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Verilerde yakalanan başarının devamı için bu dönemde yediden yetmişe toplumun her kesiminin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Dünyayı etkisi altına alan bu virüs salgını ile mücadelede topyekün hareket edilmeli. Kimse 'bana bir şey olmaz, izole oldum sitemin bahçesi istediğim gibi hareket ederim' deme lüksüne sahip değil. Bu gibi algılar yanlış. Apartmandaki kapıcı veya elinde paketle gelen kurye ile görüşürken bile kapıyı açmadan önce maske takılmalı. Her birey önce kendisini ve sevdiklerini, sonra da toplumu ve milleti korumak için maske takmanın bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

'KURALLARA UYALIM'

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili de vatandaşları uyaran Prof. Dr. Özlü, "Bazı duyarsız kişiler kendinde bir ayrıcalık görüp sokağa çıkmayı bir marifet sanmasın. Bunun bir halk sağlığı, insan sağlığı olduğuna inanmalı. Bunun için de lütfen kurallara uyalım evlerimizde kalmaya devam edelim" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL