Meclis’teki çalışmalara korona molası verildi

TBMM'de 86 saat süren infaz düzenlemesi çalışmalarının ardından mola verildi. TBMM Genel Kurulu'nda gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Genel Kurul, 21, 22, 28, 29 ve 30 Nisan 2020 tarihlerinde toplanmayacak. TBMM çalışmalarına 5 Mayıs 2020 tarihinden itibaren de 10 gün süreyle ara verecek. Ancak Genel Kurul, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması amacıyla 23 Nisan'da saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.