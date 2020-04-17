minika ve SosyalBen Vakfından 23 Nisan'a özel çalışma!

Turkuvaz Medya Grubu himayesinde, minika TV, minika Dergileri ve Yeni Nesil Sivil Toplum Örgütü SosyalBen Vakfı işbirliğiyle gerçekleşecek Dijital Saha Çalışması ile 23 Nisan haftasında hareket, eğlence ve bilgi her evde.

Turkuvaz Medya Grubu himayesinde, minika TV, minika Dergileri ve Yeni Nesil Sivil Toplum Örgütü SosyalBen Vakfı işbirliğiyle gerçekleşecek Dijital Saha Çalışması ile 23 Nisan haftasında hareket, eğlence ve bilgi her evde olacak. SosyalBen Vakfı, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyonda olduğumuz bu dönemde Türkiye'de ilk kez gerçekleşen e-Gönüllülük hareketi ile evde kalmak zorunda olan çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için Minika'nın katkılarıyla Dijital Saha Çalışması gerçekleştiriyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel olarak hazırlanan ve Türkiye'nin her yerinden çektikleri videolarıyla çocuklara destek veren SosyalBen Vakfı e-Gönüllüleri, farklı konu başlıklarında hazırladıkları videolarıyla çocuklara eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatacak. 20-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bu çalışmayla amaç, evde kalan çocukların yeteneklerini keşfetmelerini, geliştirmelerini sağlamak ve bu süreçte nitelikli vakit geçirmelerine katkıda bulunmak. minika YouTube hesabından yayınlanacak videolar çocukları hem eğlendirecek, hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine pozitif değer katacak. #evdeneve23nisan hashtagiyle yayınlanacak Atölye ve Spor videoları yaş ve bulunduğu yer fark etmeksizin, internet erişimi sağlayan herkesin katılabileceği dijital bir saha etkinliği olacak.



SosyalBen Vakfı ve minika işbirliğiyle hazırlanan proje; iyiliğin ve gönüllülüğün e-hali olarak tanımlanan e-Gönüllülük hareketi ile dijital çağın en büyük faydalarından birini sağlayıp, bilgiye ulaşmaktaki tüm sınırları kaldıracak.



Proje Adresi

https://www.youtube.com/minika

www.minika.com.tr

www.facebook.com/minika

www.instagram.com/minika

www.twitter.com/minika

ATÖLYE PROGRAMI

20 Nisan Pazartesi



-SosyalBen Atölye Saati-

• 10:00-10:05 Sabah Sporu

• 10:05-10:12 Resim Atölyesi

• 10:12-10:19 Müzik Atölyesi

• 16:00-16:05 Sabah Sporu Tekrar

• 16:05-16:12 Resim Atölyesi Tekrar

• 10:12-10:19 Müzik Atölyesi Tekrar

21 Nisan Salı

-SosyalBen Atölye Saati-

• 10:00-10:05 Sabah Sporu

• 10:05-10:12 İcat Atölyesi

• 10:12-10:19 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi



-SosyalBen Atölye Saati-

• 16:00-16:05 Sabah Sporu Tekrar

• 16:05-16:12 İcat Atölyesi Tekrar

• 16:12-16:19 Yaratıcı yazarlık Atölyesi Tekrar

22 Nisan Çarşamba

-SosyalBen Atölye Saati-

• 10:00-10:05 Sabah Sporu

• 10:05-10:12 Kısa Film ve Fotoğrafçılık Atölyesi

• 10:12-10:19 Spor Atölyesi

-SosyalBen Atölye Saati-

• 16:00-16:05 Sabah Sporu Tekrar

• 16:05-16:12 Kısa film Ve Fotoğrafçılık Atölyesi Tekrar

• 16:12-16:19 Spor Atölyesi Tekrar

23 Nisan Perşembe

-SosyalBen Atölye Saati-

• 10:00-10:05 Sabah Sporu

• 10:05-10:12 Dans Atölyesi

• 10:12-10:19 Oyun Atölyesi



-SosyalBen Atölye Saati-

• 16:00-16:05 Sabah Sporu Tekrar

• 16:05-16:12 Dans Atölyesi Tekrar

• 16:12-16:19 Oyun Atölyesi Tekrar

"UNUTMAYIN, NEREDE OLURSANIZ OLUN GÖNÜLLÜLÜK SİZİN ELİNİZDE, SİZİNLE HER YERDE"

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, "Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 nedeniyle evlerimizde kaldığımız bu dönem hepimiz için çok kritik. Varlığımızı anlamlandırmak için harekete geçmenin tam zamanı aslında. Harekete geçmek için fiziksel bir aksiyon almamız gerekmiyor illa ki. SosyalBen Vakfı olarak uzun bir süredir dijital çağın gereklilikleriyle, e-Gönüllülük kavramı üzerinde çalışıyorduk, hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Sosyal izolasyon döneminde bu hareketi başlatmak bizim için kaçınılmazdı. Bu çağın bize sunduklarını faydaya çevirmek bizlerin elinde. Benim gönüllülük ve fayda yolculuğum 12 yılı aşkındır devam ediyor. SosyalBen Vakfı olarak ise 6 seneyi aşkındır dünyada 10 ülkede, Türkiye'de 72 ilde 35 binden fazla çocuğun hayatına dokunduk. Bu çalışmaların tamamını gönüllülerimizle birlikte hayata geçirdik. e-Gönüllülük ile mesafe gözetmeksizin topluma, çocuklarımıza fayda sağlamak için çalışmalarımıza e-Gönüllülük ile hız kesmeden devam edeceğiz. Başvuru formuna gelen talep beni daha da umutlandırıyor. Özellikle liseli gençlerin ilgisi muhteşem. 17 Mart'ta başvuru formunu paylaştık, 2 hafta olmadan 423 başvuru elde ettik. 17'den 57'ye kadar uzanan geniş bir yaş skalamız mevcut. 8 farklı ülkeden Türkiye'nin 42 ilinden başvuru aldık, hedefimiz ülke ve il sayısını artırmak. Başvuru süreçlerini değerlendirmeye ve eğitim sürecine başladık bile. 283 e-Gönüllü adayı ile görüşme sağladık. Başvuran gönüllülerimizin bilgi ve becerileri doğrultusunda yönlendirme yapıp, çocuklarımız için fayda sağlamaya devam ediyoruz. Herkesi SosyalBen'de e-Gönüllü olmaya davet ediyoruz. Unutmayın, nerede olursanız olun gönüllülük sizin elinizde, sizinle her yerde!" ifadelerini kullandı.



e-Gönüllülük Hakkında:

Dijital dönüşümün gerekliliği olarak gelişen e-Gönüllülük kavramı, dijital gönüllülük olarak da biliniyor. Şeffaf, hesap verilebilir ve geliştirilebilir faaliyetleri hiçbir fark gözetmeksizin tüm katılımcıların değer üretebileceği iletişim ağına çevirmek için hayata geçiyor. Günümüzün değerleri ve hızlılığı ile birleşerek yaşadığımız gezegen için yeni bir ortaklık alanını sunan e-Gönülllülük, tüm dünya nüfusunun %80'ine ulaşmış dijital araçlar ve internet sayesinde daha kolay iletişim kurmayı ve etki alanını çevrenin ötesine taşımayı sağlıyor.



Başvuru formu için: https://forms.gle/2Ti5py34bw9CMqxz7

SosyalBen Hakkında:

Kurulduğu günden bu yana Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a, Nepal'den Moğalistan'a, Kamboçya'dan Karadağ'a kadar Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla 35 bin'den fazla çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı, ilkeleri doğrultusunda çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yaşadıkları dünyanın farkında ve sorumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

SosyalBen Vakfı Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirdiği saha çalışmalarında, resim, müzik, dans, spor, yaratıcı yazarlık, kısa film, fotoğraf, yaratıcı drama, icat gibi farklı temalardaki atölye çalışmalarıyla sosyal benliğinin ve yeteneklerinin farkında olan güçlü nesillerden oluşan bir toplum hayal ederek çocukların geleceği için çalışıyor.



www.sosyalben.org

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