Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Kuzey Irak bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Manisa Soma Atatürk Mahallesi Sezer Sokak'ta bulunan şehidin baba ocağına acı haber, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, beraberindeki Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara ile İlçe Emniyet Müdürü Barış Er tarafından sağlık personeli işliğinde verildi. Acı haberi alan Şehit Babası Halil Durhan, büyük üzüntü yaşadı. Heyetin taziyelerini kabul eden baba Durhan, "Başımız sağolsun" dedi. Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir'in Foça ilçesinde görevli Muhammet Fatih Durhan'ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu ve şehit babası Halil Durhan'ın Hayber Camii İmam olduğu öğrenildi. Dün memleketinde toprağa verilen şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını, babası Halil Durhan kıldırdı.